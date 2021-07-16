Український футболіст в столиці шампанського! Форвард гратиме в еліті Франції

Нападаючий львівського Руху Микола Кухаревич уклав тривалий контракт з французьким клубом Труа, який в минулому сезоні пробився в Лігу 1 чемпіонату Франції

Микола Кухаревич переїхав до Франції/Фото estac.fr

Французький клуб Труа оголосив про підписання українського футболіста Миколи Кухаревич. Раніше нападаючий захищав кольори львівського Руху. Про переїзді Кухаревич до Франції оголосили ще в березні 2021 року, але контракт з гравцем підписали тільки зараз.

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20-річний форвард з Рівненської області, який починав свою кар'єру в Волині, перебрався до складу новачка французької Ліги 1. Контракт з Труа розрахований на п'ять років – до літа 2026 року.

Взимку Кухаревич активно сватали в бельгійський Андерлехт, але Труа зробив більш вигідну пропозицію.

Сума переходу не розголошується, але раніше президент Руху Григорій Козловський повідомляв, що Кухаревича продали до Франції за шестизначну суму.

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/ Фото: Рух Львів

У 2020 році клуб Труа був придбаний компанією City FootballGroup, яка в своїй структурі налічує десять клубів, в тому числі і Манчестер Сіті, де грає ще один українець Олександр Зінченко.