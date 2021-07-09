Відразу два клуби Прем'єр-ліги залишилися без домашніх стадіонів. Що зробила УАФ

Футбольні функціонери провели переоцінку, через яку стадіон "Україна" у Львові знизився до другої категорії і не зможе приймати Прем'єр-лігу

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Сьогодні Українська асоціація футболу опублікувала список вітчизняних арен, на яких можуть проходити матчі різного рівня. Зокрема, Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань провів оцінку і затвердив їх список. Серед арен третьої категорії, на якій допускається організація матчів Прем'єр-ліги, не виявилося львівської "України".

Тим часом Олімпік офіційно знявся з чемпіонату України.

У найближчому сезоні 2021/2022 відразу дві команди збиралися саме на "Україні" – Рух і Львів. Так що тепер, схоже, їм доведеться повертатися до варіанту з "Ареною Львів", що має четверту категорію. Всього ж у нас в країні – сім стадіонів цього, досить високого, рівня. Крім львівського, це: НСК "Олімпійський" (Київ), "Ворскла" (Полтава), "Дніпро-Арена", "Металіст" (Харків), "Чорноморець" (Одеса), "Славутич-Арена" (Запоріжжя). Є ще 12 – третьої категорії.

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Новий сезон в УПЛ стартує 25 липня. Участь в ньому візьмуть 16 клубів – на два більше, ніж в попередньому чемпіонаті.

Згадаймо, як Рух обігравав Олександрію у Львові: