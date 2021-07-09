11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
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Відразу два клуби Прем'єр-ліги залишилися без домашніх стадіонів. Що зробила УАФ

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 липня, 15:20
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Футбольні функціонери провели переоцінку, через яку стадіон "Україна" у Львові знизився до другої категорії і не зможе приймати Прем'єр-лігу
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Сьогодні Українська асоціація футболу опублікувала список вітчизняних арен, на яких можуть проходити матчі різного рівня. Зокрема, Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань провів оцінку і затвердив їх список. Серед арен третьої категорії, на якій допускається організація матчів Прем'єр-ліги, не виявилося львівської "України".

Тим часом Олімпік офіційно знявся з чемпіонату України.

У найближчому сезоні 2021/2022 відразу дві команди збиралися саме на "Україні" – Рух і Львів. Так що тепер, схоже, їм доведеться повертатися до варіанту з "Ареною Львів", що має четверту категорію. Всього ж у нас в країні – сім стадіонів цього, досить високого, рівня. Крім львівського, це: НСК "Олімпійський" (Київ), "Ворскла" (Полтава), "Дніпро-Арена", "Металіст" (Харків), "Чорноморець" (Одеса), "Славутич-Арена" (Запоріжжя). Є ще 12 – третьої категорії.

Читайте також: Динамо знайшло суперників на другий збір в Швейцарії.

Новий сезон в УПЛ стартує 25 липня. Участь в ньому візьмуть 16 клубів – на два більше, ніж в попередньому чемпіонаті.

Згадаймо, як Рух обігравав Олександрію у Львові:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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