Украинский футболист в столице шампанского! Форвард будет играть в элите Франции

Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич заключил длительный контракт с французским клубом Труа, который в минувшем сезоне пробился в Лигу 1 чемпионата Франции

Николай Кухаревич переехал во Францию/Фото estac.fr

Французский клуб Труа объявил о подписании украинского футболиста Николая Кухаревича. Ранее нападающий защищал цвета львовского Руха. О переезде Кухаревича во Францию объявили еще в марте 2021 года, но контракт с игроком подписали только сейчас.

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20-летний форвард из Ровенской области, который начинал свою карьеру в Волыни, перебрался в состав новичка французской Лиги 1. Контракт с Труа рассчитан на пять лет – до лета 2026 года.

Зимой Кухаревича активно сватали в бельгийский Андерлехт, но Труа сделал более выгодное предложение.

Сумма перехода не разглашается, но ранее президент Руха Григорий Козловский сообщал, что Кухаревича продали во Францию за шестизначную сумму.

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Николай Кухаревич / Фото: Рух Львов

В 2020 году клуб Труа был приобретен компанией City FootballGroup, которая в своей структуре насчитывает десять клубов, в том числе и Манчестер Сити, где играет еще один украинец Александр Зинченко.