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Український футболіст після поранення прагне добивати окупантів

Андрій Трофімов
12 травня, 17:13
Олексій Беспалов потрапив до шпиталю після осколкового поранення, але знову рветься на фронт гнати з рідної країни рашистів

Безпалов з перших днів на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Капітан молодіжної команди ФК Краматорськ Олексій Беспалов зі зброєю у руках захищає Україну від російських окупантів. До речі, вчора наша збірна зіграла перший матч під час війни.

На початку березня Олексій вступив до лав ЗСУ. А нещодавно у зоні бойових дій на Донбасі Беспалов отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу бойовиків.

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Наразі футболіст перебуває у шпиталі, проте вже рветься на передову звільняти Україну від окупантів!

"Пишаємося нашим юним героєм! Бажаємо Олексію міцного здоров'я, успіхів у виконанні завдань та сили волі! Дякуємо за захист нашої країни!", – йдеться у повідомленні ФК Краматорськ в Instagram.

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Нагадаємо, що клуб із ОАЕ відсвяткував перемогу у національному чемпіонаті з українським прапором. Команду тренує українець Сергій Ребров.

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