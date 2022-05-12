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Украинский футболист после ранения рвется добивать оккупантов

Андрей Трофимов
12 мая, 17:13
Алексей Беспалов попал в госпиталь после осколочного ранения, но снова рвется на фронт гнать из родной страны рашистов

Беспалов с первых дней на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Капитан молодежной команды ФК Краматорск Алексей Беспалов с оружием в руках защищает Украину от российских оккупантов. Кстати, вчера наша сборная сыграла первый матч во время войны.

В начале марта Алексей вступил в ряды ВСУ. А недавно в зоне боевых действий на Донбассе Беспалов получил осколочное ранение в результате обстрела боевиков.

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Сейчас футболист находится в госпитале, однако уже рвется на передовую освобождать Украину от оккупантов!

"Гордимся нашим юным героем! Желаем Алексею крепкого здоровья, успехов в выполнении задач и силы воли! Спасибо за защиту нашей страны!", – говорится в сообщении ФК Краматорск в Instagram.

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Напомним, что клуб из ОАЭ отпраздновал победу в национальном чемпионате с украинским флагом. Команду тренирует украинец Сергей Ребров.

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