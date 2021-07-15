Український дім навпроти стадіону "Динамо" став помаранчево-чорним через Шахтар

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо"
У четвер, 15 липня, Шахтар представить нову форму, в якій виступатиме в сезоні-2021/22.
Захід відбудеться в Києві, в Українському домі – навпроти стадіону "Динамо". Початок – о 21:00.
Цікаво, що перед презентацією Шахтар розмістив величезні банери свого клубу на фасаді Українського дому.
Зазначимо, що перший матч у новій формі Шахтар проведе 24 липня – на НСК "Олімпійський" "гірники" прийматимуть Інгулець.
Це буде також перша офіційна гра донеччан під керівництвом нового тренера – італійця Роберто Де Дзербі.