Украинский дом напротив стадиона "Динамо" стал оранжево-черным из-за Шахтера

Донецкий Шахтер украсил огромными клубными баннерами Украинский дом, где сегодня вечером состоится презентация новой формы горняков – на сезон-2021/22

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо"

В четверг, 15 июля, Шахтер представит новую форму, в которой будет выступать в сезоне-2021/22.

Мероприятие состоится в Киеве, в Украинском доме – напротив стадиона "Динамо". Начало – в 21:00.

Интересно, что перед презентацией Шахтер разместил огромные баннеры своего клуба на фасаде Украинского дома.

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Отметим, что первый матч в новой форме Шахтер проведет 24 июля – на НСК "Олимпийский" "горняки" примут Ингулец.

Это будет также первая официальная игра дончан под руководством нового тренера – итальянца Роберто Де Дзерби.