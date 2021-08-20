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Український чемпіон світу і його дівчинка-війна відірвалися на концерті в Києві

Андрій Трофімов
20 серпня, 14:21
Даша Савіна поділилася відео, як зі своїм чоловіком-футболістом Валерієм Бондарем провела час у Києві на виступах HammAli & Navai і Міші Марвіна

Валерій Бондар і його дружина - журналістка Даша Савіна / Фото: Instagram

"Обійшов коханий увесь світ, щоб знайти свою дівчинку-війну, і почали вони жити щасливо, у величезній любові і в кайф", – написала після відвідування концерту дружина чемпіона світу серед молоді-2019 Валерія Бондаря Даша Савіна.

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"Ну, а взагалі, вчора був ще один прекрасний вечір до скарбнички спогадів. Спасибі за вогняний концерт HammAli & Navai. Мішо Марвін, тебе теж були раді бачити і чути, відразу згадали наше весілля", – додала в Instagram Даша Савіна, побажавши всім любові, кайфу і посмішок

Відзначимо, що днями колишній тренер молодіжної збірної України Олександр Петраков, під керівництвом якого Валерій Бондар став чемпіоном світу серед 20-річних, був призначений новим коучем головної національної команди країни.

Але ні "синьо-жовтим", ні Шахтарю Бондар після операції на коліні, проведеної навесні, поки допомогти не може.

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