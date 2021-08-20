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Украинский чемпион мира и его девочка-война оторвались на концерте в Киеве

Андрей Трофимов
20 августа, 14:21
Даша Савина поделилась видео, как со своим супругом-футболистом Валерием Бондарем провела время в Киеве на выступлениях HammAli & Navai и Миши Марвина

Валерий Бондарь и его жена - журналистка Даша Савина / Фото: Instagram

"Обошел любимый весь мир, чтобы найти свою девочку-войну, и начали они жить счастливо, в огромной любви и в кайф", – написала после посещения концерта супруга чемпиона мира среди молодежи-2019 Валерия Бондаря Даша Савина.

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"Ну, а вообще, вчера был еще один прекрасный вечер в копилочку воспоминаний. Спасибо за огненный концерт HammAli & Navai. Миша Марвин, тебя тоже были рады видеть и слышать, сразу вспомнили нашу свадьбу", – добавила в Instagram Даша Савина, пожелав всем любви, кайфа и улыбок

Отметим, что на днях бывший тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков, под руководством которого Валерий Бондарь стал чемпионом мира среди 20-летних, был назначен новым коучем главной национальной команды страны.

Но ни "сине-желтым", ни Шахтеру Бондарь после операции на колене, проведенной весной, пока помочь не может.

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