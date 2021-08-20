20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Український боксер отримає четверту спробу завоювати титул

Олександр Трикіша
20 серпня, 15:29
Український боксер Сергій Дерев'янченко проведе відбірковий поєдинок проти мексиканця Хайме Мунгіа за право стати обов'язковим претендентом на чемпіонський титул в середній вазі

Сергій Дерев'янченко побореться за звання офіційного претендента / Фото: facebook/Sergiy Derevyanchenko

Якщо до 17 вересня сторони не домовляться про поєдинок, то будуть призначені промоутерські торги. До речі, раніше ми писали, що єдиного українського чемпіона з боксу примушують до поєдинку проти панамця.

Дерев'янченко вже тричі проводив чемпіонські бої, але у всіх випадках програв. Спочатку він поступився Деніелу Джейкобсу, потім програв Геннадію Головкіну, а слідом за ним – Джермаллу Чарло, пише vringe.com.

У разі перемоги над Мунгіа Дерев'янченко отримає шанс на реванш з Чарло. Втім, ще одне фіаско може поставити хрест на титульних надіях українця.

Реклама

/ Фото: Twitter

Зараз на рахунку Дерев'янченка 13 перемог (10 – нокаутом) і три поразки. Мунгіа здобув 37 перемог (30 – нокаутом) і ще жодного разу не програв в профі!

Також Олександр Хижняк описав удар, що позбавив його золота Олімпіади. Український боксер, незважаючи на поразку, залишився задоволений фінальним боєм з бразильцем Ебертом Соузою – за словами Олександра, виграти Олімпіаду йому завадив рефері.

Реклама