Український боксер отримає четверту спробу завоювати титул

Сергій Дерев'янченко побореться за звання офіційного претендента / Фото: facebook/Sergiy Derevyanchenko

Якщо до 17 вересня сторони не домовляться про поєдинок, то будуть призначені промоутерські торги. До речі, раніше ми писали, що єдиного українського чемпіона з боксу примушують до поєдинку проти панамця.

Дерев'янченко вже тричі проводив чемпіонські бої, але у всіх випадках програв. Спочатку він поступився Деніелу Джейкобсу, потім програв Геннадію Головкіну, а слідом за ним – Джермаллу Чарло, пише vringe.com.

У разі перемоги над Мунгіа Дерев'янченко отримає шанс на реванш з Чарло. Втім, ще одне фіаско може поставити хрест на титульних надіях українця.

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/ Фото: Twitter

Зараз на рахунку Дерев'янченка 13 перемог (10 – нокаутом) і три поразки. Мунгіа здобув 37 перемог (30 – нокаутом) і ще жодного разу не програв в профі!

Також Олександр Хижняк описав удар, що позбавив його золота Олімпіади. Український боксер, незважаючи на поразку, залишився задоволений фінальним боєм з бразильцем Ебертом Соузою – за словами Олександра, виграти Олімпіаду йому завадив рефері.