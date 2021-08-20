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Украинский боксер получит четвертую попытку завоевать титул

Александр Трикиша
20 августа, 15:29
Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет отборочный поединок против мексиканца Хайме Мунгиа за право стать обязательным претендентом на чемпионский титул в среднем весе

Сергей Деревянченко поборется за звание официального претендента / Фото: facebook/Sergiy Derevyanchenko

Если до 17 сентября стороны не договорятся о поединке, то будут назначены промоутерские торги. Кстати, ранее мы писали, что единственного украинского чемпиона по боксу принуждают к поединку против панамца.

Деревянченко уже трижды проводил чемпионские бои, но во всех случаях проиграл. Сначала он уступил Дэниелу Джейкобсу, затем проиграл Геннадию Головкину, а вслед за ним – Джермаллу Чарло, пишет vringe.com.

В случае победы над Мунгиа Деревянченко получит шанс на реванш с Чарло. Впрочем, еще одно фиаско может поставить крест на титульных надеждах украинца.

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Деревянченко – Чарло / Фото: Twitter

Сейчас на счету Деревянченко 13 побед (10 – нокаутом) и три поражения. Мунгиа одержал 37 побед (30 – нокаутом) и еще ни разу не проиграл в профи!

Также Александр Хижняк описал удар, лишивший его золота Олимпиады. Украинский боксер, несмотря на поражение, остался доволен финальным боем с бразильцем Эбертом Соузой – по словам Александра, выиграть Олимпиаду ему помешал рефери.

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