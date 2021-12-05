Український біатлоніст став героєм пасьюту

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

На чотирьох вогневих рубежах Антон Дудченко припустився лише одного промаха, що дозволило йому потрапити до ТОП-20 пасьюту на другому етапі Кубка світу з біатлону у Швеції.

Нагадаємо, раніше сьогодні Україна завалила жіночу естафету

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Для Антона Дудченка цей 19-е рядок – другий найкращий результат у кар'єрі після п'ятого рядка в індивідуальній гонці попереднього сезону в Антхольц-Антерсельві.

"Хлопці добре пробігли пасьют. Я дуже задоволений. Особливо Антоном Дудченком. Чудовий хід продемонстрував – ходом програв лише 34 секунди Саммуельссону і стріляв впевнено стоячи. Він довів, що попередні результати – не збіг обставин. Дам йому п'ятірку", – сказав у коментарі Суспільне старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра

Юрай Санітра / Фото: biathlon.com.ua

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Додамо, що лідер української чоловічої збірної Дмитро Підручний у пасьюті відкотився з 24-ї позиції, здобутої за підсумками спринту, на 32-й рядок. А переміг Ветле Шостад Крістіансен із Норвегії, який на попередньому етапі, нагадаємо, відморозив свій статевий орган.

Ветле Шостад Крістіансен / Фото: Getty Images

Кубок світу з біатлону. Другий етап

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