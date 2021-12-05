Український біатлоніст став героєм пасьюту

Антон Дудченко / Фото: Getty Images
На чотирьох вогневих рубежах Антон Дудченко припустився лише одного промаха, що дозволило йому потрапити до ТОП-20 пасьюту на другому етапі Кубка світу з біатлону у Швеції.
Нагадаємо, раніше сьогодні Україна завалила жіночу естафету
Для Антона Дудченка цей 19-е рядок – другий найкращий результат у кар'єрі після п'ятого рядка в індивідуальній гонці попереднього сезону в Антхольц-Антерсельві.
"Хлопці добре пробігли пасьют. Я дуже задоволений. Особливо Антоном Дудченком. Чудовий хід продемонстрував – ходом програв лише 34 секунди Саммуельссону і стріляв впевнено стоячи. Він довів, що попередні результати – не збіг обставин. Дам йому п'ятірку", – сказав у коментарі Суспільне старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра
Додамо, що лідер української чоловічої збірної Дмитро Підручний у пасьюті відкотився з 24-ї позиції, здобутої за підсумками спринту, на 32-й рядок. А переміг Ветле Шостад Крістіансен із Норвегії, який на попередньому етапі, нагадаємо, відморозив свій статевий орган.
Кубок світу з біатлону. Другий етап
Естерсунд, Швеція. Гонка переслідування. Чоловіки
- 1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 30.14,8 (0-0-1-0)
- 2. Себастьян Саммуельссон (Швеція) – 11.0 (1-1-1-1)
- 3. Емільєн Жаклен (Франція) – 9.8 (0-0-2-1)
- 19. Антон Дудченко (Україна) – 1.48.2 (0-1-0-0)
- 32. Дмитро Підручний (Україна) – 2.36.2 (0-0-2-2)