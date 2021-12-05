Украинский биатлонист стал героем пасьюта

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

На четырех огневых рубежах Антон Дудченко допустил всего один промах, что позволило ему попасть в ТОП-20 пасьюта на втором этапе Кубка мира по биатлону в Швеции.

Напомним, ранее сегодня Украина завалила женскую эстафету.

Реклама

Для Антона Дудченко это 19-е место – второй лучший результат в карьере после пятой строчки в индивидуальной гонке предыдущего сезона в Антхольц-Антерсельве.

"Ребята хорошо пробежали пасьют. Я очень доволен. Особенно Антоном Дудченко. Хорошо шел ходом. Проиграл всего лишь 34 секунды Саммуэльссону и стрелял уверенно стоя. Он показал, что предыдущие результаты – не стечение обстоятельств. Дам ему пятерочку", – сказал в комментарии Суспільне старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Реклама

Добавим, что лидер украинской мужской сборной Дмитрий Пидручный в пасьюте откатился с 24-й позиции, добытой по итогам спринта, на 32-ю строчку. А победил Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии, на предыдущем этапе, напомним, отморозивший свой половой орган.

Ветле Шостад Кристиансен / Фото: Getty Images

Кубок мира по биатлону. Второй этап

Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования. Мужчины

Реклама