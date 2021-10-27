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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Українських спортсменів усунуть від змагань! Заява колишнього заступник міністра

Андрій Трофімов
27 жовтня, 15:16
Ігор Гоцул розповів, які санкції можуть чекати на нашу країну після операції Геркулес. WADA відкрило справу проти України

Махінації були перед Іграми в Токіо / Фото: Reuters

Колишній глава Федерації легкої атлетики України, який раніше обіймав посаду заступник міністра з молоді та спорту, Ігор Гоцул прокоментував заяву Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), що Україна проводила махінації з допінгом із 2012 року.

"Коли за справу беруться дилетанти та шахраї, наслідки будуть катастрофічними. Після прочитання звіту Всесвітнього антидопінгового агентства розумієш, що в нашій країні "фахівці" саме з цих двох категорій формують та реалізують державну політику протидії допінгу у спорті.

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Після цього розслідування, з великою ймовірністю, можна прогнозувати визнання Національного антидопінгового центру таким, що не відповідає Кодексу WADA. І, як наслідок, чекати на усунення українських спортсменів від міжнародних змагань. Соромно, що це можливо у сучасній Україні!" , – написав Гоцул у Facebook.

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Нагадаємо, збірна України на Іграх у Японії виграла 19 медалей – одна золота, шість срібних та дванадцять бронзових.