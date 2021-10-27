Українських спортсменів усунуть від змагань! Заява колишнього заступник міністра

Махінації були перед Іграми в Токіо / Фото: Reuters

Колишній глава Федерації легкої атлетики України, який раніше обіймав посаду заступник міністра з молоді та спорту, Ігор Гоцул прокоментував заяву Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), що Україна проводила махінації з допінгом із 2012 року.

"Коли за справу беруться дилетанти та шахраї, наслідки будуть катастрофічними. Після прочитання звіту Всесвітнього антидопінгового агентства розумієш, що в нашій країні "фахівці" саме з цих двох категорій формують та реалізують державну політику протидії допінгу у спорті.

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Після цього розслідування, з великою ймовірністю, можна прогнозувати визнання Національного антидопінгового центру таким, що не відповідає Кодексу WADA. І, як наслідок, чекати на усунення українських спортсменів від міжнародних змагань. Соромно, що це можливо у сучасній Україні!" , – написав Гоцул у Facebook.

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Нагадаємо, збірна України на Іграх у Японії виграла 19 медалей – одна золота, шість срібних та дванадцять бронзових.