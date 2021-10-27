Украинских спортсменов отстранят от соревнований! Заявление бывшего замминистра

Махинации были перед Играми в Токио / Фото: Reuters

Бывший глава Федерации легкой атлетики Украины, ранее занимавший должность замминистра по молодежи и спорту, Игорь Гоцул прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), что Украина проводила махинации с допингом с 2012 года.

"Когда за дело берутся дилетанты и мошенники, последствия будут катастрофическими. После прочтения отчета Всемирного антидопингового агентства понимаешь, что в нашей стране "специалисты" именно из этих двух категорий формируют и реализуют государственную политику противодействия допингу в спорте.

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После этого расследования, с большой вероятностью, можно прогнозировать признание Национального антидопингового центра не соответствующим Кодексу WADA. И, как следствие, ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований. Стыдно, что это возможно в современной Украине!", – написал Гоцул в Facebook.

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Напомним, сборная Украины на Играх в Японии выиграла 19 медалей – одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.