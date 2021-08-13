Українці в ТОП-10 рейтингів з легкої атлетики

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Після Олімпійських Ігор в Токіо, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій оновила рейтинги дисциплін.

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З українських легкоатлетів на Олімпіаді-2020 нагороду вдалося отримати лише одній спортсменці – 19-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою Ігор у Токіо. Однак місця в світових рейтингах з легкої атлетики поліпшили ще кілька спортсменів.

Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У топ-10 з легкої атлетики потрапили вісім українських спортсменів: Ярослава Магучіх, Анна Рижикова, Марина Бех-Романчук, Михайло Кохан, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Вікторія Ткачук та Андрій Проценко.

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

Найкраща серед них – українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Незважаючи на "бронзу" на Олімпіаді-2020, вона очолила рейтинг атлетів зі стрибків у висоту, випередивши атлетку ОКР Марію Ласіцкене. У цій дисципліні, крім Магучіх, в ТОП-10 потрапили Ірина Геращенко (4 – місце) і Юлія Левченко (7- місце).

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У бігу на 400 метрів з бар'єрами серед кращих дві українські спортсменки: Анна Рижикова (3 – місце) і Вікторія Ткачук (7 – місце).

У трійку кращих потрапили також стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук (3 – місце) і метальник молота Михайло Кохан (3 – місце).

Наш стрибун у висоту Андрій Проценко на 8-му місці в своїй легкоатлетичній дисципліні.

Нагадаємо, що збірна Україна завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла", 12 "бронз".