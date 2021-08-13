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Украинцы в ТОП-10 рейтингов по легкой атлетике

Сергей Шаховец
13 августа, 23:48
Восемь украинских спортсменов попали в мировые рейтинги по легкой атлетике

Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

После Олимпийских Игр в Токио, Международная ассоциация легкоатлетических федераций обновила рейтинги дисциплин.

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Из украинских легкоатлетов на Олимпиаде-2020 награду удалось получить лишь одной спортсменке – 19-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала бронзовым призером Игр в Токио. Однако места в мировых рейтингах по легкой атлетике улучшили еще несколько спортсменов.

Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В топ-10 по легкой атлетике попали восемь украинских спортсменов: Ярослава Магучих, Анна Рыжикова, Марина Бех-Романчук, Михаил Кохан, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Виктория Ткачук и Андрей Проценко.

Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

Лучшая среди них – украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Несмотря на "бронзу" на Олимпиаде-2020 она возглавила рейтинг атлетов по прыжкам в высоту, опередив атлетку ОКР Марию Ласицкене. В этой дисциплине, кроме Магучих, в ТОП-10 попали Ирина Геращенко (4-я) и Юлия Левченко (7-я).

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В беге на 400 метров с барьерами среди лучших две украинские спортсменки: Анна Рыжикова (3-я) и Виктория Ткачук (7-я).

В тройку лучших попали также прыгунья в длину Марина Бех-Романчук (3-я) и метатель молота Михаил Кохан (3-й).

Наш прыгун в высоту Андрей Проценко на 8-м месте в своей легкоатлетической дисциплине.

Напомним, что сборная Украины завершила выступления на Играх в Японии с 19 медалями – 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронз".

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