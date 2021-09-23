Українська учасниця Олімпіади зухвало порушує ПДР у Києві (відео)

Оксана Лівач порушує правила дорожнього руху / Фото: Instagram

Оксана представляла Україну на Олімпійських іграх в Токіо, де дійшла до сутички за "бронзу", але здобути медаль не зуміла.

Після виступу в Токіо Оксану запросили провести тренування для бійців MMA. Про новий досвід для себе спортсменка розповіла дорогою в спортзал.

Супутник Оксани записав коротке відео з реплікою спортсменки, на якому видно, що дівчина порушує правила дорожнього руху – їде по смузі громадського транспорту. За це порушення передбачено штраф у розмірі 510 грн.

Оксана Лівач є чемпіонкою Європи, бронзовою призеркою чемпіонату світу і срібною медалісткою Європейських ігор.

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