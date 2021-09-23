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Динамо 0
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Ворскла --
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Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Вольфсбург --
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Українська учасниця Олімпіади зухвало порушує ПДР у Києві (відео)

Андрій Трофімов
23 вересня, 10:54
Українська борчиня Оксана Лівач порушила правила дорожнього руху, їдучи на тренування. Своє правопорушення дівчина виклала в сториз Instagram

Оксана Лівач порушує правила дорожнього руху / Фото: Instagram

Оксана представляла Україну на Олімпійських іграх в Токіо, де дійшла до сутички за "бронзу", але здобути медаль не зуміла.

Після виступу в Токіо Оксану запросили провести тренування для бійців MMA. Про новий досвід для себе спортсменка розповіла дорогою в спортзал.

Супутник Оксани записав коротке відео з реплікою спортсменки, на якому видно, що дівчина порушує правила дорожнього руху – їде по смузі громадського транспорту. За це порушення передбачено штраф у розмірі 510 грн.

Оксана Лівач є чемпіонкою Європи, бронзовою призеркою чемпіонату світу і срібною медалісткою Європейських ігор.

Раніше ми писали, що медалістка Олімпіади віддала квартиру своєму тренеру. Бронзова призерка Олімпіади-2020 у вільній боротьбі Ірина Коляденко віддала квартиру, подаровану їй за медаль Токіо, своєму тренеру!

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