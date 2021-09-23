Украинская участница Олимпиады вызывающе нарушает ПДД в Киеве (видео)

Оксана Ливач нарушает правила дорожного движения / Фото: Instagram

Оксана представляла Украину на Олимпийских играх в Токио, где дошла до схватки за бронзу, но завоевать медаль не сумела.

После выступления в Токио Оксану пригласили провести тренировку для бойцов MMA. О новом опыте для себя спортсменка рассказала по дороге в спортзал.

Спутник Оксаны записал короткое видео с репликой спортсменки, на котором видно, что девушка нарушает правила дорожного движения – едет по полосе общественного транспорта. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Оксана Ливач является чемпионкой Европы, бронзовой призеркой чемпионата мира и серебряным медалистом Европейских игр.

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