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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Украинская участница Олимпиады вызывающе нарушает ПДД в Киеве (видео)

Андрей Трофимов
23 сентября, 10:54
Украинская борчиха Оксана Ливач нарушила правила ПДД по дороге на тренировку. Свое правонарушение девушка выложила в сториз Instagram

Оксана Ливач нарушает правила дорожного движения / Фото: Instagram

Оксана представляла Украину на Олимпийских играх в Токио, где дошла до схватки за бронзу, но завоевать медаль не сумела.

После выступления в Токио Оксану пригласили провести тренировку для бойцов MMA. О новом опыте для себя спортсменка рассказала по дороге в спортзал.

Спутник Оксаны записал короткое видео с репликой спортсменки, на котором видно, что девушка нарушает правила дорожного движения – едет по полосе общественного транспорта. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Оксана Ливач является чемпионкой Европы, бронзовой призеркой чемпионата мира и серебряным медалистом Европейских игр.

Ранее мы писали, что медалистка Олимпиады отдала квартиру своему тренеру. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольной борьбе Ирина Коляденко отдала квартиру, подаренную ей за медаль Токио, своему тренеру!

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