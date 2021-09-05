Українська красуня в дивовижному бікіні відпочиває в Майамі

Марина Мороз на відпочинку / Фото: Instagram

Українська зірка змішаних єдиноборств Марина Мороз проводить хороший вікенд у Майамі. Спортсменка розповіла про це у соцмережах.

"Хороших вихідних", – побажала Марина і своїм підписникам в Instagram, прикріпивши пляжне фото.

Раніше ми розповідали, що Мороз приїхала на заправну станцію на Hummer в сексуальному мініплатті і рожевих ботфортах.

Нагадаємо, що 16 жовтня Марина Мороз проведе бій на турнірі UFC проти Луани Кароліни з Бразилії.

Останній поєдинок Мороз відбувся 14 березня 2020 року, коли українка перемогла Майру Буено Сілву. З тих пір Марина тричі знімалася з боїв, які були заплановані на 5 вересня, 5 грудня 2020 року, а також на 5 червня 2021 року.

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Свою кар'єру Марина Мороз, на прізвисько Залізна леді, розпочала в UFC у 2015 році. І її переможний бій відразу ж став кращим виступом вечора. Зараз в активі 29-річної Мороз 10 перемог, але є і три поразки.