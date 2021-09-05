Украинская красотка в изумительном бикини отдыхает в Майами

Марина Мороз на отдыхе / Фото: Instagram

Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз проводит хороший уикенд в Майами. Спортсменка рассказала об этом в соцсетях.

"Хороших выходных", – пожелала Марина и своим подписчикам в Instagram, прикрепив пляжное фото.

Ранее мы рассказывали, что Мороз приехала на заправочную станцию на Hummer в сексуальном мини-платье и розовых ботфортах.

Напомним, что 16 октября Марина Мороз проведет бой на турнире UFC против Луаны Каролины из Бразилии.

Последний поединок Мороз прошел 14 марта 2020 года, когда украинка победила Майру Буэно Силву. С тех пор Марина трижды снималась с боев, которые были запланированы на 5 сентября, 5 декабря 2020 года, а также на 5 июня 2021 года.

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Свою карьеру Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в UFC в 2015 году. И ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Мороз 10 побед, но есть и три поражения.