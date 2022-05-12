Українська біатлоністка набула статусу біженки в Росії

Катерина Бех утекла в Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазова чемпіонка світу з біатлону серед юніорів Катерина Бех має намір змінити громадянство. Спортсменка втекла до Росії після початку війни в Україні.

23-річна Бех народилася у Хабаровському краї, у 2018 році отримала український паспорт та представляла нашу країну на міжнародних змаганнях.

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Проте з початку війни біатлоністка не засудила дії Росії. Більше того, вона поїхала до РФ, за що була виключена зі складу української збірної.

Як повідомляє телеграм-канал "Арена Уралу", зараз Бех перебуває у Росії у статусі біженки та збирає документи, щоб отримати російське громадянство.

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Раніше біатлоністка з Білорусі розповідала, як російські війська розстрілювали їх впритул.

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