Українку Магучіх звинуватили в братанні з ворогом, а Ласіцкене веде війну з владою РФ

У Росії перемога стрибунки – поперек горла, бо міністр спорту не хотів брати триразову чемпіонку світу на Олімпіаду через критику на свою адресу

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Вчора і сторінки ЗМІ, і соцмережі облетіли фото українсько-російських обіймів на Олімпіаді, коли бронзова призерка у стрибках у довжину Ярослава Магучіх і олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене закутали одна одну прапорами. Деякі вже встигли звинуватити Магучіх в братання з ворогом.

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Але в Росії медалі Марії, а тим більше – перемозі, зовсім не раді, оскільки там стрибунка – ворог для місцевої спортивної, і не не тільки, влади. Вона вже не один рік веде війну з місцевими чиновниками після допінгових скандалів у легкій атлетиці.

Марія Ласіцкене

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Триразова чемпіонка світу Ласіцкене, яка пропустила Олімпіаду в Ріо-2016 через санкції до всіх легкоатлетів РФ, і зараз активно критикує спортивну владу своєї країни через допінгові схеми, бездіяльність і непрофесіоналізм. Також вона погрожувала їм судами.

А чоловік Марії журналіст Владас Ласіцкас розповів, що міністр спорту Росії Олег Матицин не хотів бачити стрибунку на Олімпіаді-2020.

"Так, міністр спорту Олег Матицин говорив, щоб Машу не брали в Токіо. Дуже радий, що Олег Васильович вирішив всі проблеми російського спорту і у нього залишилася головна проблема – війна з чистою спортсменкою Марією Ласіцкене через критику на свою адресу. Удачі, Олеже Васильовичу", – написав Ласіцкас у Twitter

І за свої слова журналісту дісталося і від звичайного користувача соцмережі:

Нагадаємо, Ласіцкене виграла стрибки у висоту на Олімпіаді в Токіо, ставши єдиною учасницею змагань, якій вдалося подолати висоту 2,04 метра. Українка Ярослава Магучіх у свої 19-років зупинилася на позначці в 2 метри. І вже бере курс на Париж-2024.