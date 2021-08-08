Украинку Магучих обвинили в братании с врагом, а Ласицкене ведет войну с властями РФ

В России победа прыгуньи – поперек горла, потому что министр спорта не хотел брать трехкратную чемпионку мира на Олимпиаду из-за критики в свой адрес

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Вчера и страницы СМИ, и соцсети облетели фото украинско-российских объятий на Олимпиаде, когда бронзовый призер в прыжках в длину Ярослава Магучих и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене укутали друг друга флагами. Некоторые уже успели обвинить Магучих в братании с врагом.

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Но в России медали Марии, а тем более – победе, совсем не рады, поскольку там прыгунья враг для местных спортивных, да и не не только, властей. Она уже ни один год ведет войну с местными чиновниками после допинговых скандалов в легкой атлетике.

Мария Ласицкене

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Трехкратная чемпионка мира Ласицкене, которая пропустила Олимпиаду в Рио-2016 из-за санкций ко всем легкоатлетам РФ, и сейчас активно критикует спортивные власти своей страны из-за допинговых схем, бездействия и непрофессионализма. Также она грозила им судами.

А муж Марии журналист Владас Ласицкас рассказал, что министр спорта России Олег Матыцин не хотел видеть прыгунью на Олимпиаде-2020.

"Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио. Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес. Удачи, Олег Васильевич", – написал Ласицкас в Twitter

И за свои слова журналисту досталось и от обычного пользователя соцсети:

Напомним, Ласицкене выиграла прыжки на Олимпиаде в Токио, став единственной участницей соревнований, которой удалось преодолеть высоту 2,04 метра. Украинка Ярослава Магучих в свои 19-лет остановилась на отметке в 2 метра. И уже берет курс на Париж-2024.