Українка сенсаційно долетіла до "срібла" Олімпіади на велотреку Токіо!

Українсько велогонщиця Олена Старикова несподівано стала призером Олімпіади-2020 в індивідуальному спринті на треку, вибивши з боротьби фаворитку і поступившись лише рекордсменці

Олена Старикова на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Після того як в Токіо від медалі в кейріні Старикову відділили частки секунди, Українка зібралася і налаштувалася на спринт. Ця дисципліна не є для Олени коронною, але медалі з чемпіонату Європи двічі привозила.

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У фіналі Старикова протистояла світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади. І тут її не виручив навіть реактивний фініш. У першому заїзді Олена програла з відставанням в 0,061 секунди, у другому – 0,064 секунди. Але і без цього її "срібло" у спринті стало сенсацією.

Нагадаємо, що шлях Олени до медалі японських Ігор-2020 вийшов дуже драматичним. Спочатку Старикова несподівано програла у 1/8 фіналу, де зустрічалася з нідерландкою Шанне Браспеннінкс. Але перемогла у втішному заїзді і вирвала путівку до чвертьфіналу.

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Починаючи з чвертьфіналу перемога в дуелі у спринті визначалася за сумою двох заїздів. І тут настав зоряний час українки. Вигравши перший і третій заїзди, Старикова вибила з боротьби перший номер рейтингу і призера Токіо-2020 у командному спринті німкеню Леа Фрідріх.

Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Тепер на рахунку України в Токіо-2020 19 медалей – одне "золото", 6 срібних нагород і 12 бронзових.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.