Українка зупинилася в чвертьфіналі Олімпіади, але ще може поборотися за бронзу

Тетяна Кіт програла у чвертьфіналі Олімпіади / Фото: Reuters
В 1/8 фіналу Кіт, яка потрапила на Олімпіаду в останній момент замість травмованої Аліни Грушиної-Акобії, перемогла Сівар Бусетту з Тунісу – 2:0.
Однак в чвертьфіналі шлях до медалей перепинила Хелен Маруліс з США – 0:8.
Втім, вона ж може повернути українку в гонку за бронзу, якщо зможе вийти в фінал змагань. В цьому випадку Тетяна візьме участь у втішному турнірі за бронзові нагороди.
Півфінальний поєдинок Маруліс проведе сьогодні після 12:00.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
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