Украинка остановилась в четвертьфинале Олимпиады, но еще может побороться за бронзу

Катьяна Кит проиграла в четвертьфинале Олимпиады / Фото: Reuters
В 1/8 финала Кит, попавшая на Олимпиаду в последний момент вместо травмированной Алины Грушиной-Акобия, победила Сивар Бусетту из Туниса – 2:0.
Однако в четвертьфинале путь к медалям преградила Хелен Марулис из США – 0:8.
Впрочем, она же может вернуть украинку в гонку за бронзу, если сможет выйти в финал соревнований. В этом случае Татьяна примет участие в утешительном турнире за бронзовые награды.
Полуфинальный поединок Марулис проведет сегодня после 12:00.
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
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