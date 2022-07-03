Українець жорстоко бив поляка (відео)

Іванов став чемпіоном світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Вечір боксу пройшов у Німеччині, де українець Петро Іванов завоював чемпіонський пояс IBF International у другій середній вазі. Раніше там наш боксер Андрій Великовський ефектно нокаутував румуна Каталіна Парасківяну.

Іванов зустрічався з поляком Робертом Талареком. Українець інтенсивніше розпочав поєдинок і з кожним раундом нарощував свою перевагу.

Реклама

У четвертому Таларек став пропускати дедалі більше ударів. Польський боксер тричі побував у нокдауні, а коли впав вчетверте, то рефері вирішив зупинити поєдинок.

Читайте також: Помста за відрізані голови: як збулася мрія братів Кличків

ПОВНИЙ БІЙ ІВАНОВ – ТАЛАРЕК

Реклама

Петру Іванову 25 років. На професійному рингу він провів 18 боїв – 16 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава ледь не втратив життя після жорсткого нокауту.