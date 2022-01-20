Українець у МЮ: трансферна бомба, на яку не чекали

Макс Кілман проти Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Новий тренер МЮ вражений прогресом Кілмана у поточному сезоні та хотів би бачити його у складі своєї команди. Втім, уже влітку німець залишить посаду наставника команди і залишиться в клубі радником, тому трансфер може і не відбутися.

Unitedinfocus.com передбачає, що трансфер Кілмана може коштувати МЮ 60 мільйонів фунтів. Цікаво, що transfermarkt.com оцінює гравця лише у 9 мільйонів євро.

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У поточному сезоні він уже встиг відіграти у 23 матчах своєї команди, що є найкращим показником у його кар'єрі.

Хто такий Макс Кілман

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман

Кілман має українське та російське коріння. Його мати з України, а батько – з Росії. 2020 року заявив про готовність виступати за збірну України.

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"Коли я був дитиною, то часто відпочивав у Києві, де й досі живуть мої родичі з боку мами. Я був і в Москві, звідки родом мій батько. Щоправда, всі рідні за його лінією вже давно переїхали до Нью-Йорка. Моя російська мова не настільки хороша, як могла б бути, але я все ще можу нею розмовляти", – цитує Макса Кілмана BBC.

Футболіст навіть нібито оформив український паспорт, але все докорінно зарубала ФІФА. Кілману не дозволили грати за нашу команду, оскільки Макс був заграний за футзальну збірну Англії.