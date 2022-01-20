Украинец в МЮ: трансферная бомба, которой не ждали

Макс Килман против Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Новый тренер МЮ впечатлен прогрессом Килмана в текущем сезоне и хотел бы видеть его в составе своей команды. Впрочем, уже летом немец покинет пост наставника команды и останется в клубе в качестве советника, поэтому трансфер может и не состояться.

Unitedinfocus.com предполагает, что трансфер Килмана может обойтись МЮ в 60 миллионов фунтов. Интересно, что transfermarkt.com оценивает игрока всего в 9 миллионов евро.

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В текущем сезоне он уже успел отыграть в 23 матчах своей команды, что является лучшим показателем в его карьере.

Кто такой Макс Килман

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман

Килман имеет украинские и российские корны. Его мать из Украины, а отец – из России. В 2020 году заявил о готовности выступать за сборную Украины.

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"Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где по сей день живут мои родственники со стороны мамы. Я был и в Москве, откуда родом мой отец. Правда, все родные по его линии уже давно переехали в Нью-Йорк. Мой русский язык не настолько хорош, как мог бы быть, но я все еще могу на нем разговаривать", – цитирует Макса Килмана BBC.

Футболист даже якобы оформил украинский паспорт, но все на корню зарубила ФИФА. Килману не разрешили играть за нашу команду, так как Макс был заигран за футзальную сборную Англии.