Українська
$ 27,95
33,84
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист "Вулверхэмптона" сделал выбор между Украиной и Россией. Он хочет играть за Шевченко

1 марта, 19:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Макс Килман родился в Англии, но его мать – украинка

Сегодня появилась информация о том, что британский футболист высказал желание выступать за сборную Украины. Речь идет о 23-летнем защитнике "Вулверхэмптона" Максе Килмане. В ноябре мы писали, что англичанин может стать игроком сборной Украины.

Реклама

Мать футболиста – украинка, отец – россиянин. В детстве он часто бывал как в Киеве, так и в Москве. Некоторое время он размышлял о выборе между Украиной и Россией, и вот захотел играть именно за "сине-желтых".

Об этом сообщил на YouTube-канале Football Hub ведущий Игорь Цыганык:

"Килман высказал желание играть именно за сборную Украины. Существует контакт между Максом и Украинской ассоциацией футбола. Было бы интересно услышать Андрея Шевченко: насколько он заинтересован в этом футболисте. 5 числа тренер уже должен назвать состав сборной на ближайшие матчи, и интересно, появится ли там фамилия Килмана".

Читайте также: "Ливерпуль" не знал, как писать фамилию своего вратаря, игравшего с "Вулверхэмптоном".

Смотрите, как "Вулвз" играли с испанской "Севильей" в Лиге Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Сборная Украины Вулверхэмптон Макс Килман
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять