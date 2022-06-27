Українець скупив у Вірменії прапори РФ і викинув їх на смітник – реакція росіян

Владислав Ванат відправив російські прапори на їх місце

У середині червня збірна України U-21 провела виїзний матч проти Вірменії у межах відбору до Євро-2023. Команда Руслана Ротаня обіграла суперника з рахунком 2:0.

Поєдинок запам'ятався проросійськими вигуками вболівальників. Втім, кумедний епізод стався в аеропорту, про що розповів на своєму YouTube-каналі журналіст Віктор Вацко.

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Як виявилося, повертаючись додому, наша команда опинилася поруч із людьми, які йшли на посадку на рейси до Сочі та Москви. У залі очікування сиділи люди з російською символікою, які бажали явно наголосити на своїй належності до фашистської держави.

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Поряд був сувенірний магазин, де продавалися російські прапорці. Форвард Динамо Владислав Ванат зайшов туди, щоб скупити їх усі.

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Ванат (праворуч) став героєм матчу з сербами / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Футболіст вийшов з магазину з оберемком прапорців і на очах росіян демонстративно викинув їх в урну. Жодного слова йому громадяни РФ не сказали.