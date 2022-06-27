Украинец скупил в Армении флаги РФ и выбросил их в мусорку – реакция россиян

Владислав Ванат отправил российские флаги в положенное место

В середине июня сборная Украины U-21 провела выездной матч против Армении в рамках отбора к Евро-2023. Команда Руслана Ротаня обыграла соперника со счетом 2:0.

Поединок запомнился пророссийскими выкриками болельщиков. Впрочем, забавный эпизод случился в аэропорту, о котором рассказал на своем YouTube-канале журналист Виктор Вацко.

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Как оказалось, возвращаясь домой, наша команда оказалась рядом с людьми, которые шли на посадку на рейсы в Сочи и Москву. В зале ожидания сидели люди с российской символикой, желающие явно подчеркнуть свою принадлежность к фашистскому государству.

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Рядом находился сувенирный магазин, где продавались российские флажки. Форвард Динамо Владислав Ванат зашел туда, чтобы скупить их все.

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Ванат (справа) стал героем матча с сербами / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футболист вышел из магазина с охапкой флажков и на глазах россиян демонстративно выбросил их в урну. Ни одного слова ему граждане РФ не сказали.