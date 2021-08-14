14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Українець протримався в Москві менше двох раундів: відео яскравого нокауту

Олександр Трикіша
14 серпня, 10:37
Український боксер Сергій Шевчук зазнав важкої поразки в поєдинку проти росіянина Орхана Гаджиєва в Москві. Бій закінчився вже в другому раунді

Орхан Гаджиєв нокаутував Сергія Шевчука у другому раунді

Спочатку Гаджиєв дістав Шевчука лівою рукою. Українець похитнувся, але продовжив поєдинок. Однак ненадовго.

Через пару секунд Гаджиєв знову пішов в атаку і зловив суперника правим хуком, після чого Шевчук звалився на канвас. Рефері вирішив навіть не відраховувати нокдаун.

Відзначимо, що Сергій Шевчук не може похвалитися успіхами на професійному рингу. На його рахунку всього дві перемоги при 14 поразках! Гаджиєв здобув дев'яту перемогу при двох поразках. Також обидва боксери мають в своєму активі по одній нічиїй.

Читайте також:

Реклама