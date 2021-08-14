Українець протримався в Москві менше двох раундів: відео яскравого нокауту

Орхан Гаджиєв нокаутував Сергія Шевчука у другому раунді

Спочатку Гаджиєв дістав Шевчука лівою рукою. Українець похитнувся, але продовжив поєдинок. Однак ненадовго.

Через пару секунд Гаджиєв знову пішов в атаку і зловив суперника правим хуком, після чого Шевчук звалився на канвас. Рефері вирішив навіть не відраховувати нокдаун.

Відзначимо, що Сергій Шевчук не може похвалитися успіхами на професійному рингу. На його рахунку всього дві перемоги при 14 поразках! Гаджиєв здобув дев'яту перемогу при двох поразках. Також обидва боксери мають в своєму активі по одній нічиїй.