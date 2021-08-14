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Украинец продержался в Москве меньше двух раундов: видео яркого нокаута

Александр Трикиша
14 августа, 10:37
Украинский боксер Сергей Шевчук потерпел тяжелое поражение в поединке против россиянина Орхана Гаджиева в Москве. Бой закончился уже во втором раунде

Орхан Гаджиев нокаутировал Сергея Шевчука во втором раунде

Сначала Гаджиев достал Шевчука левой рукой. Украинец пошатнулся, но продолжил поединок. Однако ненадолго.

Спустя пару секунд Гаджиев снова пошел в атаку и поймал соперника правым хуком, после чего Шевчук рухнул на канвас. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун.

Отметим, что Сергей Шевчук не может похвастаться успехами на профессиональном ринге. На его счету всего две победы при 14 поражениях! Гаджиев одержал девятую победу при двух поражениях. Также оба боксера имеют в своем активе по одной ничьей.

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