Українці їздять у нас на розкішних авто, але чому вони не на війні? У Чехії наїхали на біженців

Гадамчику не подобаються машини українців. Чиновник вважає, що всі мають воювати / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно відомий польський боксер Томаш Адемек назвав війну в Україні громадянською. А тепер новий президент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик заступився за Росію.

Гадамчику дуже шкода, що збірна Росії не зіграла на чемпіонаті світу з хокею. Він переконаний, що російські спортсмени не повинні страждати.

"Гравці не винні у війні в Україні. Політика – це лайно. Я не знаю всіх об'єктивних причин війни. Але для мене найголовніше, що безневинні люди завжди страждають.

Водночас українці їздять автомобілями найрозкішніших марок. Цікаво, чому вони тут, у Чехії, а не вдома на війні?

Ми не каратимемо наших спортсменів за бажання поїхати грати в Росію", – цитує Гадамчика Sport.cz.