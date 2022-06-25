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Українці їздять у нас на розкішних авто, але чому вони не на війні? У Чехії наїхали на біженців

Олексій Андрейцев
25 червня, 16:02
Президент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик поспівчував російським хокеїстам, яких вигнали з чемпіонату світу та зібрався відправити українських біженців на війну

Гадамчику не подобаються машини українців. Чиновник вважає, що всі мають воювати / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно відомий польський боксер Томаш Адемек назвав війну в Україні громадянською. А тепер новий президент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик заступився за Росію.

Гадамчику дуже шкода, що збірна Росії не зіграла на чемпіонаті світу з хокею. Він переконаний, що російські спортсмени не повинні страждати.

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"Гравці не винні у війні в Україні. Політика – це лайно. Я не знаю всіх об'єктивних причин війни. Але для мене найголовніше, що безневинні люди завжди страждають.

Водночас українці їздять автомобілями найрозкішніших марок. Цікаво, чому вони тут, у Чехії, а не вдома на війні?

Ми не каратимемо наших спортсменів за бажання поїхати грати в Росію", – цитує Гадамчика Sport.cz.

Нагадаємо, що саме за бажання грати в Росії поплатився польський футболіст Мацей Рибус. Його виключили зі складу на ЧС-2022.