Гадамчику не нравятся машины украинцев. Чиновник считает, что все должны воевать / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Недавно известный польский боксер Томаш Адемек назвал войну в Украине гражданской. А сейчас новоиспеченный президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик заступился за Россию.

Гадамчику очень жаль, что сборная России не сыграла на чемпионате мира по хоккею. Он убежден, что российские спортсмены не должны страдать.

"Игроки не виноваты в войне в Украине. Политика – это дерьмо. Я не знаю все объективные причины войны. Но для меня самое главное, что невинные люди всегда страдают.

В то же время украинцы ездят на автомобилях самых роскошных марок. Интересно, почему они здесь, в Чехии, а не дома на войне?

Мы не будем наказывать наших спортсменов при желании уехать играть в Россию", – цитирует Гадамчика Sport.cz.