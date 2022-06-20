Польського футболіста не візьмуть на ЧС-2022. Все через Росію

Головний тренер збірної Польщі вигнав півзахисника Мацея Рибуса, який після початку війни підписав контракт із московським Спартаком

Рыбус залишився в Россії після початку війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки одні поляки вважають, що в Україні триває громадянська війна, інші доводять нам свою підтримку. Серед других – головний тренер збірної Польщі з футболу Чеслав Міхневич. Він викинув із команди півзахисника Мацея Рибуса.

"Чеслав Міхневич після тренувального збору Польщі, який завершився минулого тижня, поспілкувався з Мацеєм Рибусом. Тренер повідомив гравця, що у зв'язку з його нинішнім клубним становищем він не буде викликаний на вересневий збір національної команди і не потрапить в заявку збірної Польщі на чемпіонат світу в Катар", – сказано в заяві Польського футбольного союзу.

32-річний Рибус перебував у статусі вільного агента після закінчення контракту з московським Локомотивом. 11 червня він уклав угоду з московським Спартаком до 30 червня 2024 року.

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За збірну Польщі Рибус провів 66 матчів та забив 2 голи.

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