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Українця, який відшив Росію, викликають до збірної Англії

Андрій Трофімов
4 січня, 08:29
Макс Кілман потрібен тренеру англійської збірної Гарету Саутгейту

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман привернув увагу головного тренера збірної Англії з футболу Гарета Саутгейта і незабаром може бути викликаний ним до лав англійської національної команди.

Про це в Twitter повідомив журналіст-інсайдер Давид Орнштейн.

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24-річного британця українського походження у збірній Англії розглядають як один із варіантів на позицію центрального захисника.

Нагадаємо, що Кілмана хотіла натуралізувати збірна України перед Євро-2020. У футболіста є коріння в Україні та Росії, але сам він віддав перевагу українській збірній.

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Проте ФІФА не дозволила цьому статися, тому що Макс мав вісім матчів за збірну Англії з футзалу – тому йому не дали змінити футбольне громадянство.

Зазначимо, що напередодні Кілман допоміг Вулвергемптону обіграти МЮ із Кріштіану Роналду 1:0.

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