Українця, який відшив Росію, викликають до збірної Англії

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман
Захисник Вулвергемптона Макс Кілман привернув увагу головного тренера збірної Англії з футболу Гарета Саутгейта і незабаром може бути викликаний ним до лав англійської національної команди.
Про це в Twitter повідомив журналіст-інсайдер Давид Орнштейн.
24-річного британця українського походження у збірній Англії розглядають як один із варіантів на позицію центрального захисника.
Нагадаємо, що Кілмана хотіла натуралізувати збірна України перед Євро-2020. У футболіста є коріння в Україні та Росії, але сам він віддав перевагу українській збірній.
Проте ФІФА не дозволила цьому статися, тому що Макс мав вісім матчів за збірну Англії з футзалу – тому йому не дали змінити футбольне громадянство.
Зазначимо, що напередодні Кілман допоміг Вулвергемптону обіграти МЮ із Кріштіану Роналду 1:0.