Украинца, который отшил Россию, вызывают в сборную Англии

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман привлек внимание главного тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта и вскоре может быть вызван им в ряды английской национальной команды.

Об этом в Twitter сообщил журналист-инсайдер Давид Орнштейн.

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24-летнего британца украинского происхождения в сборной Англии рассматривают как один из вариантов на позицию центрального защитника.

Напомним, что Килмана хотела натурализовать сборная Украины перед Евро-2020. У футболиста есть корни в Украине и России, но сам он отдал предпочтение украинской сборной.

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Однако ФИФА не позволила этому произойти, потому что у Макса было восемь матчей за сборную Англии по футзалу – по этой причине ему не дали сменить футбольное гражданство.

Отметим, что накануне Килман помог Вулверхэмптону обыграть МЮ с Криштиану Роналду 1:0.