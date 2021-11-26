26 листопада 19:30
Маріуполь 0
Львів 1
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Україна вийде на ЧС-2022? Що думають українці

Любомир Луканюк
26 листопада, 20:31
Наше опитування за підсумками жеребкування стикових матчів чемпіонату світу. Перший матч підопічні Петракова зіграють у Глазго

Україна в двох кроках від мундіалю / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України дізналася про свій шлях на світову першість у Катар. Наша команда у півфіналі стикових матчів зіграє проти Шотландії.

Якщо виграємо, то далі зустрічаємось із переможцем пари Уельс – Австрія.

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Головний тренер національної команди Олександр Петраков задоволений жеребом.

А як ви оцінюєте наших суперників? Чи зможе Україна пробитися на мундіаль? Беріть участь у нашому опитуванні

Чим завершаться стикові матчі?

Нагадаємо, що півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня, а фінальні 29 березня 2022 року.

Олександр Зінченко прокоментував майбутнього суперника по плей-офф.

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"Гріх скаржитися, хороший жереб. Перший матч уже буде як фінал.

У збірній Шотландії майже всі гравці представляють АПЛ, тож буде важко. Важливо, щоб до березня всі збірники були здорові. Є час вивчити суперника.

Гратимемо на тому стадіоні, де ми обіграли Швецію на Євро. Щасливий стадіон", – заявив Зінченко.

ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS