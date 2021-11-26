Україна вийде на ЧС-2022? Що думають українці

Україна в двох кроках від мундіалю / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України дізналася про свій шлях на світову першість у Катар. Наша команда у півфіналі стикових матчів зіграє проти Шотландії.

Якщо виграємо, то далі зустрічаємось із переможцем пари Уельс – Австрія.

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Головний тренер національної команди Олександр Петраков задоволений жеребом.

А як ви оцінюєте наших суперників? Чи зможе Україна пробитися на мундіаль? Беріть участь у нашому опитуванні

Чим завершаться стикові матчі? Україна вийде на ЧС-2022 Україна програє Шотландії Україна програє комусь з пари Уельс/Австрія

Нагадаємо, що півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня, а фінальні 29 березня 2022 року.

Олександр Зінченко прокоментував майбутнього суперника по плей-офф.

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"Гріх скаржитися, хороший жереб. Перший матч уже буде як фінал.

У збірній Шотландії майже всі гравці представляють АПЛ, тож буде важко. Важливо, щоб до березня всі збірники були здорові. Є час вивчити суперника.

Гратимемо на тому стадіоні, де ми обіграли Швецію на Євро. Щасливий стадіон", – заявив Зінченко.