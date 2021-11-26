Україна вийде на ЧС-2022? Що думають українці

Україна в двох кроках від мундіалю / Фото: Колаж: Сьогодні
Збірна України дізналася про свій шлях на світову першість у Катар. Наша команда у півфіналі стикових матчів зіграє проти Шотландії.
Якщо виграємо, то далі зустрічаємось із переможцем пари Уельс – Австрія.
Головний тренер національної команди Олександр Петраков задоволений жеребом.
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Нагадаємо, що півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня, а фінальні 29 березня 2022 року.
Олександр Зінченко прокоментував майбутнього суперника по плей-офф.
"Гріх скаржитися, хороший жереб. Перший матч уже буде як фінал.
У збірній Шотландії майже всі гравці представляють АПЛ, тож буде важко. Важливо, щоб до березня всі збірники були здорові. Є час вивчити суперника.
Гратимемо на тому стадіоні, де ми обіграли Швецію на Євро. Щасливий стадіон", – заявив Зінченко.