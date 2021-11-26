25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
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Бенфика --
Динамо --
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Бавария --
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Янг Бойз --
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Украина выйдет на ЧМ-2022? Что думают украинцы

Любомир Луканюк
26 ноября, 20:31
Наш опрос по итогам жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира. Первый матч подопечные Петракова сыграют в Глазго

Украина в двух шагах от мундиаля / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украины узнала свой путь на мировое первенство в Катар. Наша команда в полуфинале стыковых матчей сыграет против Шотландии.

Если выигрываем, то дальше встречаемся с победителем пары Уэльс – Австрия.

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Главный тренер национальной команды Александр Петраков доволен жребием.

А как вы оцениваете наших соперников? Сумеет ли Украина пробиться на мундиаль? Принимайте участие в нашем голосовании.

Чем завершатся стыковые матчи?

Напомним, что полуфинальные поединки пройдут 24-го марта, а финальные 29 марта 2022 года.

Александр Зинченко прокомментировал будущего соперника по плей-офф.

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"Грех жаловаться, хороший жребий. Первый матч уже будет как финал.

В сборной Шотландии почти все игроки представляют АПЛ, так что будет тяжело. Важно, чтобы к марту все сборники были здоровы. Есть время изучить соперника.

Будем играть на том стадионе, где мы обыграли Швецию на Евро. Счастливый стадион", – заявил Зинченко.

ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS