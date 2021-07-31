Україна висіла на волосині від вильоту: бігуни зійшли з доріжки Олімпіади з чистою совістю

Наша команда не змогла пробитися у фінал змішаної естафети на Олімпійських іграх-2020 року, але Катерині Климюк не соромно за виступ своє і партнерів

Українська змішана естафета 4х400 метрів на Олімпіаді / Фото: Instagram

Українська легкоатлетка Катерина Климюк оцінила виступ у змішаній естафеті 4х400 на Олімпіаді в Токіо, де наша команда посіла шосте місце у своєму забігу і не пробилася до фіналу.

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"11 місце на Олімпіаді. Хтось скаже – це круто, а хтось – це слабо. І обидва думки будуть правильні. Я отримала багато позитиву від усього, що пережила за цей забіг. Щоб мати право тут бігти – потрібно було ще відібратися. І ми отримали цю ліцензію", – написала Климюк в Instagram

"Ми "зайшли" до списку команд, які будуть тут бігти, 16-ми, висіли на волоску від вильоту з рейтингу. І ось з 16 місця ми стали 11-ми. Кожен з нас пробіг свій етап, як особистий рекорд. Ми з чистою совістю зійшли з доріжки. Тому спасибі всім за підтримку"

Відмітимо, що коли Катерина писала цей пост, то ще не знала, що дискваліфікацію США і Домініканської республіки скасували, і Українці посіли підсумкове 13-е місце в кваліфікації.

Раніше ми повідомляли, що найдосвідченіша українка на Олімпіаді стала останньою, ще дві – пробилися до півфіналу.