5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україна U21 – Північна Македонія U21: пряма відеотрансляція матчу

Сергій Шаховець
5 червня, 16:42
Молодіжна збірна України зіграє відбірковий матч чемпіонату Європи 2023 із командою Північної Македонії. Стежте за прямою трансляцією поєдинку на нашому сайті

Україна U-21 - Північна Македонія U-21

Сьогодні, 5 червня, відбудеться відбірковий матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Північної Македонії. Зустріч розпочнеться о 20:45 за київським часом на стадіоні "Есеньюрт Неджмі Кадіоглу" у Стамбулі.

Нагадаємо, сьогодні перша збірна України зіграє з Уельсом вирішальний поєдинок плей-оф ЧС-2022.

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На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу молодіжних збірних України та Північної Македонії.

Україна U21 – Північна Македонія U21

Підопічні Руслана Ротаня достроково гарантували вихід у плей-оф Євро-2023. Наші хлопці точно не опустяться нижче другого рядка турнірної таблиці групи Н. Для того, щоб гарантувати вихід на ЧЄ-2023 з першого місця необхідно здобути три перемоги в матчах, що залишилися, і сподіватися на осічку лідера групи французів.

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Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).

Склад молодіжної збірної України

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Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кирило Фесюн (Колос Ковальовка).

Захисники: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва – Динамо Київ), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва – Рух Львів), Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Максим Таловєров (Славія, Чехія), Валерій Дубко (Зоря Луганськ).

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар Донецьк), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва – Зоря Луганськ), Ельдар Кулієв (Мінай), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва – Чорноморець Одеса)), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків) , Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Богдан Білошевський (Олександрія).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо Київ), Владислав Супряга (Сампдорія, Італія), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія), Богдан В'юнник (Цюріх, Швейцарія)

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Матчі збірної України, що залишилися:

  • 05.06.2022. Україна U21 – Північна Македонія U21
  • 09.06.2022. Україна U21 – Франція U21
  • 12.06.2022. Вірменія U21 – Україна U21