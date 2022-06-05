Украина U21 – Северная Македония U21: прямая видеотрансляция матча

Украина U-21 - Северная Македония U-21 / Фото: УАФ

Сегодня, 5 июня, состоится отборочный матч квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Северной Македонии. Встреча начнется в 20:45 за киевским временем на стадионе "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу" в Стамбуле.

Напомним, сегодня первая сборная Украины сыграет с Уэльсом решающий поединок плей-офф ЧМ-2022.

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На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча молодежных сборных Украины и Северной Македонии.

Украина U21 – Северная Македония U21

Подопечные Руслана Ротаня досрочно гарантировали выход в плей-офф Евро-2023. Наши парни точно не опустятся ниже второй строчки турнирной таблицы группы Н. Для того, чтобы гарантировать выход на ЧЕ-2023 с первого места необходимо одержать три победы в оставшихся матчах и надеяться на осечку лидера группы французов.

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Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Состав молодежной сборной Украины

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Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка).

Защитники: Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба – Динамо Киев), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч, Роман Дидык (оба – Движение Львов), Дмитрий Капинус (Металлист 1925 Харьков), Максим Таловеров (Славия, Чехия), Валерий Дубко (Заря Луганск).

Полузащитники: Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба – Шахтер Донецк), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба – Заря Луганск), Эльдар Кулиев (Минай), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – Черноморец Одесса) ), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925 Харьков), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Богдан Белошевский (Александрия).

Нападающие: Владислав Ванат (Динамо Киев), Владислав Супряга (Сампдория, Италия), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия), Богдан Вьюнник (Цюрих, Швейцария)

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Оставшиеся матчи сборной Украины: