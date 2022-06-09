Україна U21 – Франція U21: пряма відеотрансляція матчу

Збірна України U-21

Сьогодні, 9 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Франції. Номінально домашній двобій "синьо-жовті" проведуть у Стамбулі на арені "Есеньюрт Неджмі Кадиоглу". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, вчора національна команда України здобула перемогу у Дубліні над збірною Ірландії у першому турі Ліги націй.

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На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу молодіжних збірних України та Франції.

Україна U21 – Франція U21

Підопічні Руслана Ротаня зберігають теоретичні шанси зайняти перше місце у групі і прямо потрапити на Євро-2023. Але для цього українцям необхідно обіграти Францію з різницею у шість забитих м'ячів і більше.

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Зазначимо, що молодіжна збірна України U-21 достроково гарантувала вихід у плей-оф Євро-2023. Наші хлопці точно не опустяться нижче за другий рядок турнірної таблиці групи Н.

Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири) переможця плей-офф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).

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Тренерський штаб Руслана Ротаня не зможе розраховувати у матчі проти французів на чотирьох футболістів. У лазареті команди перебувають: Арсеній Батагов, Роман Дідик, Олександр Драмбаєв та Дмитро Капінус. Всі інші у строю і готуються до серйозного випробування. Наша команда прагне взяти реванш у триколірних за образливу поразку у першому колі (0:5).

У відбірковому турнірі на Євро-2023 молодіжній збірній України залишилося провести два матчі:

09.06.2022. Україна U21 – Франція U21

12.06.2022. Вірменія U21 – Україна U21

Матчі плей-оф заплановані на 20-27 вересня 2022 року.

Фінальний турнір чемпіонату Європи U-21 відбудеться у червні – липні 2023 року.