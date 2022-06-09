Украина U21 – Франция U21: прямая видеотрансляция матча

Сборная Украины U-21 / Фото: УАФ

Сегодня, 9 июня, состоится матч квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в Стамбуле на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу". Встреча начнется в 19:45 за киевским временем.

Напомним, вчера национальная команда Украины добыла победу в Дублине над сборной Ирландии в первом туре Лиги наций.

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На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча молодежных сборных Украины и Франции.

Украина U21 – Франция U21

Подопечные Руслана Ротаня сохраняют теоретические шансы занять первое место в группе и напрямую попасть на Евро-2023. Но для этого украинцам необходимо обыграть Францию с разницей в шесть забитых мячей и более.

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Отметим, что молодежная сборная Украины U-21 досрочно гарантировали выход в плей-офф Евро-2023. Наши парни точно не опустятся ниже второй строчки турнирной таблицы группы Н.

Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

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Тренерский штаб Руслана Ротаня не сможет расчитывать в матче против французов на четырех футболистов. В лазарете команды находяться: Арсений Батагов, Роман Дидык, Александр Драмбаев и Дмитрий Капинус. Все остальные в строю и готовятся к серьезному испытанию. Наша команда стремится взять реванш у трехцветных за оскорбительное поражение в первом круге (0:5).

В отборочном турнире на Евро-2023 молодежной сборной Украины осталось провести два матча:

09.06.2022. Украина U21 – Франция U21

12.06.2022. Армения U21 – Украина U21

Матчи плей-офф запланированы на 20-27 сентября 2022 года.

Финальный турнир чемпионата Европы U-21 состоится в июне – июле 2023 года.