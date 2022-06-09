9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Украина U21 – Франция U21: прямая видеотрансляция матча

Сергей Шаховец
9 июня, 18:33
Молодежная сборная Украины сыграет предпоследний матч в отборе на Евро-2023 с командой Франции. Следите за прямой трансляцией поединка на нашем сайте

Сборная Украины U-21 / Фото: УАФ

Сегодня, 9 июня, состоится матч квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в Стамбуле на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу". Встреча начнется в 19:45 за киевским временем.

Напомним, вчера национальная команда Украины добыла победу в Дублине над сборной Ирландии в первом туре Лиги наций.

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На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча молодежных сборных Украины и Франции.

Украина U21 – Франция U21

Подопечные Руслана Ротаня сохраняют теоретические шансы занять первое место в группе и напрямую попасть на Евро-2023. Но для этого украинцам необходимо обыграть Францию с разницей в шесть забитых мячей и более.

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Отметим, что молодежная сборная Украины U-21 досрочно гарантировали выход в плей-офф Евро-2023. Наши парни точно не опустятся ниже второй строчки турнирной таблицы группы Н.

Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

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Тренерский штаб Руслана Ротаня не сможет расчитывать в матче против французов на четырех футболистов. В лазарете команды находяться: Арсений Батагов, Роман Дидык, Александр Драмбаев и Дмитрий Капинус. Все остальные в строю и готовятся к серьезному испытанию. Наша команда стремится взять реванш у трехцветных за оскорбительное поражение в первом круге (0:5).

В отборочном турнире на Евро-2023 молодежной сборной Украины осталось провести два матча:

  • 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
  • 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21

Матчи плей-офф запланированы на 20-27 сентября 2022 года.

Финальный турнир чемпионата Европы U-21 состоится в июне – июле 2023 года.