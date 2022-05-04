Україна зіграє у Лізі чемпіонів! Ліверпуль подарував Шахтарю пряму путівку в групу

Донецький Шахтар відправив допомогу Україні після матчу з Олімпіакосом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став Ліверпуль, який у драматичному матчі переграв Вільярреал. У фіналі команда Клоппа воює з Реалом або Манчестер Сіті.

Ця перемога порадувала не лише фанатів мерсисайдців, а й любителів українського футболу. Оскільки всі три команди, які ще претендують на перемогу в ЛЧ, гарантували собі путівку в турнір через чемпіонат, у груповому раунді з'явилося вакантне місце.

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Його віддадуть чемпіонові асоціації, яка йде на 12 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цією країною є якраз Україна! Таким чином, донецький Шахтар не проходитиме кваліфікацію ЛЧ у наступному сезоні й одразу опиниться в основній сітці.

Шахтар і Динамо зустрінуться 16 квітня / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що "гірники" є чемпіонами лише формально. Через війну, яку фашистська Росія розв'язала проти нашої країни, УПЛ не була дограна. На момент зупинки Шахтар йшов на першому місці, випереджаючи Динамо на два бали.

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Кияни також опиняться в Лізі чемпіонів, однак почнуть шлях з другого раунду кваліфікації. Є також можливість, що Динамо зможе автоматично пройти в третю стадію відбору.

Це буде можливо, якщо майбутній переможець Ліги Європи пройде безпосередньо до ЛЧ через чемпіонат. У такому разі бронзова призерка чемпіонату Франції безпосередньо вийде в групу і звільнить місце в 3-му раунді кваліфікації для Динамо.