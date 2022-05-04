Украина сыграет в Лиге чемпионов! Ливерпуль подарил Шахтеру прямую путевку в группу

Донецкий Шахтер отправил помощь Украине после матча с Олимпиакосом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал Ливерпуль, который в драматическом матче переиграл Вильярреал. В финале команда Клоппа сразится с Реалом или Манчестер Сити.

Эта победа порадовала не только фанатов мерсисайдцев, но и любителей украинского футбола. Поскольку все три команды, которые еще претендуют на победу в ЛЧ гарантировали себе путевку в турнир через чемпионат, в групповом раунде появилось вакантное место.

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Его отдадут чемпиону ассоциации, которая идет на 12 месте в таблице коэффициентов УЕФА. Этой страной является как раз Украина! Таким образом, донецкий Шахтер не будет проходить квалификацию ЛЧ в следующем сезоне и сразу окажется в основной сетке.

Шахтер и Динамо встретятся 16 апреля / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что "горняки" являются чемпионами лишь формально. Из-за войны, которую фашистская Россия развязала против нашей страны, УПЛ не была доиграна. На момент остановки Шахтер как раз шел на первом месте, опережая Динамо на два балла.

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Киевляне же также окажутся в Лиге чемпионов, однако начнут путь со второго раунда квалификации. Есть также вероятность, что Динамо сможет автоматом пройти в третью стадию отбора.

Это будет возможно, если будущий победитель Лиги Европы пройдет напрямую в ЛЧ через чемпионат. В таком случае бронзовый призер чемпионата Франции напрямую выйдет в группу и освободит место в 3-ем раунде квалификации для Динамо.