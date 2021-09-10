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Рух --
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18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
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Україна знову вступила в боротьбу за чемпіонат Європи! Через 10 років

Любомир Луканюк
10 вересня, 20:20
Наша країна подала заявку на проведення чоловічого Євробаскету-2025. 10 років тому в Україні не пройшов турнір через війну на Донбасі

Збірна України з баскетболу / Фото: ФБУ

Чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року може пройти в Україні. Наша країна подала заявку на його проведення.

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Як повідомляє basket.com.ua, Федерація баскетболу України передала ФІБА весь пакет необхідних документів для участі в тендері на право організувати континентальну першість.

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Нагадаємо, Україна повинна була провести чоловічий Євробаскет у 2015 році, проте не змогла – через війну на Донбасі.

Чоловіча збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022. На першості континенту підопічні Айнарса Багатскіса зіграють в одній групі з Грецією, Італією, Хорватією, Великобританією і Естонією. Турнір пройде з 1 по 18 вересня наступного року.

/ Фото: Федерація баскетболу України

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